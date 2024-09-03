Резкое падение поддержки Харрис

Отрыв кандидата в президенты США от Демпартии, вице-президента страны Камалы Харрис по уровню поддержки среди американских избирателей от своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа за неделю сократился в три раза, с 5,2 до 1,6 п.п. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом ActiVote, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опросу, проведенному в период с 25 августа по 2 сентября, 50,8% участников опроса были готовы поддержать Харрис на ноябрьских президентских выборах, только 49,2% респондентов - Трампа. Согласно результатам предыдущего опроса портала за период с 15 по 23 августа, предпочтение Харрис отдавали 52,6% опрошенных, Трампу - 47,4%. Таким образом, преимущество вице-президента США перед бывшим лидером страны сократилось с 5,2 до 1,6 п.п., в 3,25 раза. Портал указывает, что показатели Харрис стабильно улучшались в течение трех-четырех недель после того, как она вступила в предвыборную гонку, затем в течение двух недель ее отрыв от конкурента составлял около 5 п.п.

В каждом из опросов приняли участие 1 тыс. потенциальных американских избирателей. Погрешность составила 3,1%.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Первоначально предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис. Делегаты завершившегося 22 августа съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты США.

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