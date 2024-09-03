Новая помощь Украине от США

Администрация США намерена направить в предстоящие недели на Украину новую военную помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как ясно дал понять президент [США Джо] Байден, наша поддержка Украины остается непоколебимой, и мы продолжим уделять внимание укреплению их вооруженных сил и противовоздушной обороны в свете такого рода [российских] нападений и атак. Как вы видели всего 10 дней назад, мы объявили об очередном пакете военной помощи, <...>, и в ближайшие недели будет предоставлено еще больше", - сказал официальный представитель Белого дома. Он не уточнил, что именно Вашингтон собирается дополнительно направить Киеву.