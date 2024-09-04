Финляндия впервые выделит средства для НАТО

Бюджет Минобороны Финляндии на 2025 год достигнет почти €6,5 млрд, впервые будут выделены €67 млн на членство страны в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из проекта бюджета, переданного на рассмотрение парламента.

Бюджет Минобороны на 2025 год на €488 млн больше нынешнего бюджета. По сравнению с фактическим бюджетом 2024 года оперативные расходы будут увеличены на €115 млн. Предполагается, что численность личного состава увеличится примерно на 140 человек, следует из сообщения.

Дополнительные ассигнования в размере €67 млн будут направлены на удовлетворение новых потребностей в ресурсах, связанных с членством в НАТО. К ним относятся штаб сухопутного командования, который будет создан в Финляндии, и расширенное присутствие сухопутных войск в Финляндии, указано в сообщении. Кроме того, выделяются дополнительные ассигнования на содействие возможности получения помощи от стран-союзников, уточняется в проекте бюджета.

В целом в бюджете Финляндии на 2025 год расходы правительства составляют 88,8 млрд евро, доходы 76,6 млрд евро, дефицит 12,2 млрд евро.