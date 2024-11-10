https://news.day.az/world/1705725.html Аномальные снегопады в США - ВИДЕО В американских штатах Нью-Мексико и Колорадо продолжаются аномальные для начала ноября снегопады. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Согласно данным Национальной метеорологической службы США, предупреждение о зимнем шторме было объявлено в Колорадо и Нью-Мексико, где живут около 5,8 млн человек.
Аномальные снегопады в США - ВИДЕО
В американских штатах Нью-Мексико и Колорадо продолжаются аномальные для начала ноября снегопады.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Согласно данным Национальной метеорологической службы США, предупреждение о зимнем шторме было объявлено в Колорадо и Нью-Мексико, где живут около 5,8 млн человек. Мощная ранняя метель привела к накоплению снега и закрытию дорог. Из-за непогоды произошел ряд ДТП.
В некоторых частях Нью-Мексико выпало более 25 см снега.
Десятки водителей застряли на шоссе в северо-восточном округе Юнион на северо-востоке Нью-Мексико после того, как перевернувшийся полуприцеп заблокировал движение.
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