Трамп победил во всех колеблющихся штатах

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США в штате Аризона - последнем штате, где результат оставался неизвестен. Он получил 11 голосов выборщиков и укрепил свой результат до 312 голосов по всей стране при необходимых для победы 270. Демократка Камала Харрис по итогам выборов получила 226 голосов.

Как сообщает Day.Az, результаты последних подсчетов приводят ABC News, Associated Press, NBC News, CNN, The New York Times и другие американские СМИ.

Согласно информации, на всеобщем голосовании Дональда Трампа поддержали 50.4% избирателей (74.5 млн), Камалу Харрис - 47.9% (70.85 млн).

Кандидат республиканской партии победил во всех семи колеблющихся штатах. По предварительным данным, в Аризоне республиканец получил 52.6% голосов, Джорджии - 50.7%, Мичигане - 49.7%, Неваде - 50.6%, Северной Каролине - 51.1%, Пенсильвании - 50.6%, Висконсине - 49.71%.