Наш долг - обеспечить глобальный Юг достоверной информацией

СМИ стран, заинтересованных в сотрудничестве с глобальным Югом, должны быть проводниками объективной и достоверной информации.

Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман на открывшемся в Сан-Паулу (Бразилия) Саммите СМИ и аналитических центров глобального Юга, передает Day.Az.

"Для того, чтобы сформировать позитивную и объективную медийную среду между странами глобального Юга, СМИ должны придерживаться вектора взвешенной и правдивой информации", - сказал Гусман.

Первый заместитель гендиректора ТАСС указал, что СМИ глобального Юга должны вырабатывать общие механизмы по борьбе с дезинформацией.

"ТАСС всегда готов делиться с коллегами лучшими редакционными практиками в части распознавания фейков и проверки фактов", - добавил Гусман.

Он также отметил, что в условиях постоянного нарушения прав журналистов СМИ необходимо отстаивать свое право на выполнение профессионального долга.

Говоря о взаимодействии СМИ в рамках БРИКС, Гусман привел участникам саммита слова президента России Владимира Путина о том, что страны БРИКС и глобального Юга могут успешно выстраивать совместную работу благодаря схожим взглядам на многие проблемы. Перед открытием саммита руководители приглашенных СМИ приняли участие во встрече с заместителем заведующего отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином.

Выступая на встрече, Михаил Гусман напомнил, что на Медиасаммите БРИКС, организованном ТАСС в сентябре, более 100 российских и зарубежных участников обсуждали формирование общих подходов к борьбе с фейками.