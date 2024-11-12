WSJ раскрыла вероятного кандидата Трампа на пост госсекретаря

В окружении избранного президента США Дональда Трампа ожидают, что он назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио государственным секретарем. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации собеседников издания, хотя Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает кандидатура Рубио.