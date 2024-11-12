https://news.day.az/world/1706567.html Иран будет строить первый оборонительный туннель Первый в Иране защищенный туннель на случай военных конфликтов построят в Тегеране. Как передает Day.Az со ссылкой на транские СМИ, об этом сообщил глава комитета по градостроительству мэрии иранской столицы Джафар Ташаккори Хашеми.
Иран будет строить первый оборонительный туннель
Первый в Иране защищенный туннель на случай военных конфликтов построят в Тегеране.
Как передает Day.Az со ссылкой на транские СМИ, об этом сообщил глава комитета по градостроительству мэрии иранской столицы Джафар Ташаккори Хашеми.
"Первый в стране туннель оборонительного назначения строится в Тегеране, он будет обеспечивать прямой доступ к больнице имени имама Хомейни со станции метро "Модафеан-е Саламат", - сказал он.
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