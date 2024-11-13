https://news.day.az/world/1706916.html Бразилия привлечет 9 тыс. военных для охраны саммита G20 Бразилия задействует 9 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на саммите G20, который пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в сайте министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бразилия привлечет 9 тыс. военных для охраны саммита G20
Бразилия задействует 9 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на саммите G20, который пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в сайте министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Военные будут контролировать морские и внутренние воды, порты, воздушное пространство, безопасность аэропортов и киберугрозы. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал соответствующий указ.
С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20. Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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