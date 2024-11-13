Запасы газа в Европе начали падать

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) значительно вырос в начале ноября 2024 года на фоне похолодания, оказываясь третьим максимальным для ноября, что привело к снижению запасов в ПХГ до 93%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $470 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 11 ноября, согласно данным GIE, составила 20 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 348 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 93,04% (на 0,88 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 103,28 млрд куб. м газа.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 13 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Накануне объем прокачки составил также 42,4 млн куб. м.

Погода на текущей неделе в Центральной и Западной Европе немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Однако к концу недели может наступить резкое похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 12%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но осенью начали расти и в октябре составили 8,8 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 42% от максимума.

Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока - около $464.