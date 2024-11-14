Окружение Трампа возмущено поведением Маска

Окружение президента США Дональда Трампа возмущено тем, что американский предприниматель, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск ведет себя как сопрезидент Штатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники из приближенных переизбранного президента.

"Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали", - рассказал один из собеседников издания.

Почти постоянное пребывание Маска в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало утомлять людей, которые были в близком окружении Трампа дольше, чем предприниматель, рассказали источники. По их мнению, Маск переходит границы в своей роли человека, который поддержал республиканца на выборах.

"Он также, конечно, приписывает себе большую заслугу в победе президента. Хвастается [созданным им суперкомитетом] America PAC и X всем, кто готов слушать. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому ничего не должен", - рассказали NBC News.