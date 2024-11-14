https://news.day.az/world/1706964.html Сильное наводнение в Италии Наводнение из-за сильных дождей произошло в провинции Катания на итальянском острове Сицилия. Как передает Day.Az, кадрами бедствия делятся очевидцы в соцсетях. Из-за потопа автомобилисты застряли на дорогах, а дома местных жителей оказались затоплены.
Сильное наводнение в Италии
Наводнение из-за сильных дождей произошло в провинции Катания на итальянском острове Сицилия.
Как передает Day.Az, кадрами бедствия делятся очевидцы в соцсетях.
Из-за потопа автомобилисты застряли на дорогах, а дома местных жителей оказались затоплены.
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