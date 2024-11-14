Сильное наводнение в Италии

Наводнение из-за сильных дождей произошло в провинции Катания на итальянском острове Сицилия.

Как передает Day.Az, кадрами бедствия делятся очевидцы в соцсетях.

Из-за потопа автомобилисты застряли на дорогах, а дома местных жителей оказались затоплены.