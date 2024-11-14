Трамп готовит крупные изменения в структуре Пентагона

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть отправлены в отставку после вступления республиканца в должность.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, в числе первых, кто может лишиться своей должности после инаугурации Трампа 20 января - председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Кроме того, при администрации Трампа, как ожидается, будут уволены офицеры, связанные с бывшим председателем КНШ ВС США Марком Милли, который занял эту должность во время первого президентского срока республиканца в сентябре 2019 года, и покинул ее в сентябре 2023 года, при администрации действующего главы государства, демократа Джо Байдена. Милли ранее неоднократно выступал с критикой политики, проводимой Трампом.

Источники Reuters отмечают, что от выполнения своих обязанностей будут отстранены "многие офицеры". В то же время опрошенные агентством бывшие и действующие американские чиновники считают, что "крупная перестановка" маловероятна, поскольку она не является необходимой и нарушила бы деятельность Пентагона на фоне украинского кризиса и обострения ближневосточного конфликта.