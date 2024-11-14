https://news.day.az/world/1706968.html В Турции обнаружили внушительный клад Турецкие могильщики обнаружили во время работы клад, в котором оказалось свыше тысячи древних серебряных монет. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает британская газета Daily Express. Во время рытья могилы рабочие нашли треснувший керамический кувшин с монетами внутри.
В Турции обнаружили внушительный клад
Турецкие могильщики обнаружили во время работы клад, в котором оказалось свыше тысячи древних серебряных монет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает британская газета Daily Express.
Во время рытья могилы рабочие нашли треснувший керамический кувшин с монетами внутри. Нашедшие клад сразу же оповестили об этом местные власти. Место находки оцепила полиция, клад осмотрели археологи.
В кувшине обнаружилось около 1100 серебряных монет, которые передали в музей. Сейчас ученые устанавливают возраст денег и их историческую ценность.
Недавно ученые впервые нашли янтарь в Антарктиде.
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