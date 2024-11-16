Автор: Байрам Эльшадов

Уклонение от воинской службы в Армении становится все более значительным социальным феноменом, вызывая обеспокоенность среди властей. Многие молодые люди предпочитают избегать призыва, часто прибегая к эмиграции или юридическим уловкам. Это явление связано как с психологическими факторами, так и с отсутствием прозрачности армейской службы. В армянской армии по-прежнему свирепствует дедовщина, происходят самоубийства, военнослужащие подвергаются насилию, в то время как генералитет погряз в коррупции и злоупотребляет служебным положением. Кому захочется служить в таких ужасных условиях?

Ухудшающуюся ситуацию в армии был вынужден прокомментировать министр обороны Армении Сурен Папикян, который призвал подвергнуть люстрации чиновников, которые "отмазывают" своих сыновей от службы в армии. На итоговых обсуждениях проекта бюджета в парламенте министр признался, что многие граждане убеждают своих сыновей отказаться от гражданства Армении во избежание службы в армии. Он назвал это серьезной проблемой, добавив, что есть весьма болезненные показатели.

Действительно, армянская армия сегодня напоминает мрачный анекдот. В то время как высокопрофильные генералы разгуливают по коридорам власти с наградами за "выдающиеся достижения", рядовые солдаты вынуждены сталкиваться с реальностью, что их жизнь и здоровье не стоят даже стакана воды. Судя по всему, в минобороны Армении решили, что лучшим способом подготовки молодежи к службе является создание ситуации, при которой каждый осмысленный человек ищет, как бы поскорее сбежать из этой "светлой" обстановки.

Да и что говорить о тех несчастных, кто все же решился "отдать долг родине"? Они попадают в невыносимые условия, где каждый день начинается с унижений. Поэтому число потенциальных уклонистов увеличивается в Армении ежегодно. Молодежь давно осознала, что лучше перебраться в более стабильные и безопасные страны, чем терпеть произвол и беззаконие в собственной стране.

Если бы ситуация в армянской армии была комедией, многие драматурги обошли бы ее стороной, так как смеяться над блевотиной - это просто неэтично. Каждый призывник пытается избежать участия в трагикомедии, где их роли заранее прописаны: одни - как жертвы, другие - как палачи, и лишь немногим удается остаться живыми и невредимыми после выхода на сцену.

Тенденция "косить" от службы также усиливает социальное неравенство в Армении. Те, кто имеют финансовые ресурсы или связи, находят способы избегать службы, в то время как менее обеспеченные вынуждены идти служить. Это создает ситуацию, в которой молодежь из более привилегированных семей фактически может беззаботно кайфовать, получая преимущества благодаря своим материальным возможностям. О каком "равенстве перед законом" после этого может идти речь? Более того, это приводит к еще большему снижению морального духа среди призывников, поскольку они осознают, что не все являются равными в своих обязательствах перед страной. Данная ситуация способствует процветанию коррупции в армии и других государственных структурах, когда решения по призыву или освобождению от службы принимаются с учетом наличия связей или финансовых ресурсов.

Для многих армян армия превратилась в символ абсурдного фарса, где власть демонстрирует оторванность от реальных проблем. На словах политики говорят о необходимости улучшения ситуации, но на деле все заканчивается лишь косметическими изменениями. Высшие чины армии регулярно заявляют о "реформах", но для рядовых солдат они сводятся лишь к новым лозунгам и обещаниям. Простые призывники как были, так и остаются на дне армейской пирамиды, где им суждено стать расходным материалом, в то время как верхушка армии купается в деньгах и безопасности.

Именно поэтому молодые армяне видят в службе не столько защиту своей страны, сколько наказание. И здесь проблема не просто в дедовщине или коррупции, а в глубоком разрыве между рядовыми солдатами и генералитетом. Этот разрыв напоминает пропасть, где на одной стороне - элита с привилегиями, а на другой - молодежь, чья судьба зависит от произвола чиновников. Поэтому люди и задаются справедливым вопросом - зачем нам нести службу в такой армии?