Пожар в стамбульском метро

Сегодня утром на станции метро "Еникапы" в Стамбуле произошел пожар, причины которого пока неизвестны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявило руководство стамбульского метрополитена.

Пожар начался на одном из эскалаторов. Вскоре станцию охватил дым, что привело к приостановке движения поездов.

В результате, станция "Еникапы" на линии M2 ("Еникапы - Гаджиосман") была закрыта.

Поезда продолжали курсировать между станциями "Везнеджилер" и "Гаджиосман". Для пассажиров, следующих на участке "Еникапы - Везнеджилер", были организованы бесплатные автобусные перевозки.