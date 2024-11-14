Дефицит бюджета США за год вырос в четыре раза

Дефицит бюджета США по итогам октября составил $257 млрд, что практически в четыре раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для сравнения: в прошлом октябре дефицит американского бюджета составлял $67 млрд. Таким образом, прирост за год составил 283%.