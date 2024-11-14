Пакистан может столкнуться с острым дефицитом воды r 2040 году

По прогнозам, к 2040 году Пакистан станет страной с высоким уровнем дефицита воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб на панельной дискуссии на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии".

По его словам, это может серьезно сказаться на сельском хозяйстве, в котором занята значительная часть рабочей силы страны, а его вклад в ВВП составляет около 24%. Быстрое таяние ледников также повлияет на глобальную и региональную продовольственную безопасность, поскольку Пакистан входит в число ведущих производителей и экспортеров риса в мире.

"Будучи страной, зависящей от ледников, Пакистан полностью поддерживает инициативу "От ледников к фермам" (G2F). Пакистан является одной из наиболее уязвимых к климатическим изменениям стран, несмотря на то, что его вклад в мировые выбросы составляет менее 1%. Мы признаем необходимость внедрения инновационных и устойчивых решений для защиты наших водных ресурсов и сельского хозяйства, поскольку Пакистан - одна из стран с наибольшей площадью ледников в мире", - сказал министр.

Он отметил, что наводнения 2022 года подчеркнули уязвимость Пакистана к климатическим катастрофам: более трети страны оказалось затоплено, что привело к масштабным разрушениям инфраструктуры, потере средств к существованию и ущербу сельскому хозяйству. Этот катастрофический инцидент показал, насколько срочно необходимо переходить к устойчивым к климату сельскохозяйственным практикам и укреплению водных ресурсов.

"Пакистан стремится повысить водную безопасность с помощью современных систем управления водными ресурсами, поддерживать климатически ориентированное сельское хозяйство, укреплять устойчивость местных сообществ и развивать региональное сотрудничество для противостояния последствиям изменения климата для водных ресурсов", - подчеркнул он.

Министр также добавил, что Пакистан твердо намерен тесно сотрудничать с Азиатским банком развития, Зеленым климатическим фондом и другими международными партнерами для успешной реализации инициативы G2F. Принимая решительные меры, можно построить более устойчивое и стабильное будущее для страны.