Пашинян остался без бороды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после 2018 года, когда пришел к власти после серии уличных протестов, сбрил бороду.

"Здравствуй, белая борода", - подписал он видеозапись, размещенную в Telegram-канале.

Пашинян не пояснил, почему решил побриться именно сейчас. Борода являлась в каком-то смысле символом смены власти в Армении в 2018 году. Почти все соратники Пашиняна носили бороды во время и после уличных акций.

Неужели Пашинян, решил, что настало время символического очищения - побрился и избавился от лишних политических волос. Мол, вот она, новая эпоха! Правда, непонятно, какие именно "реформы" он теперь собирается "вычесывать", но главное, что теперь в зеркале он видит не бороду, а лицо надежды... или хотя бы его отражение.

Теперь, когда бороды нет, Армения может, наконец, стать "чистой", как его теперь гладко выбритое лицо. Главное - что Пашинян пытается демонстрировать: "Вот, смотрите, я не застрял в прошлом. Я сбрил, теперь точно другой человек!" А вот то, что изменится ли в политике - это уже другой вопрос.

В любом случае, его следующие шаги тоже видимо будут с опозданием, как и вся эта "бородатая эпоха".