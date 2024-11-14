https://news.day.az/world/1707280.html Глупый цирк от посла США в Ереване В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как посол США в Ереване устроила глупый цирк Day.Az представляет публикацию: Посол США в Армении Кристина Куинн утроила целое представление ради новых поклонников в этой стране. Куинн пришлось ради этого явно переступить через себя: армяне угостили посла ... хашем!
Глупый цирк от посла США в Ереване
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как посол США в Ереване устроила глупый цирк
Day.Az представляет публикацию:
Посол США в Армении Кристина Куинн устроила целое представление ради новых поклонников в этой стране. Куинн пришлось ради этого явно переступить через себя: армяне угостили посла ... хашем!
О чем думала Куинн? Не очень понятно. То ли о том, что можно было и другое блюдо найти, то ли о том, как теперь армяне будут реагировать на действия Вашингтона.
А вот кому точно нужна помощь - так это отделу кадров Госдепа. Как можно было дать статус человеку с таким холопьим мышлением?! Вопрос риторический.
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