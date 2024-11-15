Кобахидзе о вступлении Грузии в ЕС

ЕС откроет переговоры о вступлении страны в сообщество в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Думаю, что в этом году этого (открытия переговоров - прим. ТАСС), конечно, не произойдет, но в следующем году с высокой долей вероятности откроются переговоры, тем более, что до этого, вероятно, также в Украине закончится война", - заявил Кобахидзе.

Кобахидзе также назвал "абсолютно фиктивным" заявления ЕС о возможной отмене безвизового режима страны с Евросоюзом.

"Уверен, что никакие конкретные шаги в этом направлении не будут предприняты, в том числе, из-за того, что такие инструменты полностью утратили эффективность", - отметил премьер.

Он привел в пример процесс присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС, который длился полтора года и зачастую использовался для шантажа властей. Однако в конечном итоге в конце 2023 года ЕС присвоил Грузии этот статус, после чего темой спекуляций стало открытие переговоров о вступлении в сообщество.