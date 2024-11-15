"Хезболла" атаковала базу военной разведки Израиля

Отряды шиитской милиции "Хезболла" атаковали базу военной разведки Израиля под Тель-Авивом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в сводке ее военно-информационной службы, опубликованной в Telegram-канале.

"Силы сопротивления впервые обстреляли базу израильской военной разведки Тель-Хаим, принадлежащую к дивизии военной разведки вражеской израильской армии, которая находится <...> в Тель-Авиве, высокоточными ракетами", - говорится в тексте.

В среду "Хезболла" атаковала базу израильской военной разведки Глилот и комплекс зданий Минобороны Израиля в районе Кирия в Тель-Авиве.