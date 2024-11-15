https://news.day.az/world/1707295.html "Хезболла" атаковала базу военной разведки Израиля Отряды шиитской милиции "Хезболла" атаковали базу военной разведки Израиля под Тель-Авивом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в сводке ее военно-информационной службы, опубликованной в Telegram-канале.
"Хезболла" атаковала базу военной разведки Израиля
Отряды шиитской милиции "Хезболла" атаковали базу военной разведки Израиля под Тель-Авивом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в сводке ее военно-информационной службы, опубликованной в Telegram-канале.
"Силы сопротивления впервые обстреляли базу израильской военной разведки Тель-Хаим, принадлежащую к дивизии военной разведки вражеской израильской армии, которая находится <...> в Тель-Авиве, высокоточными ракетами", - говорится в тексте.
В среду "Хезболла" атаковала базу израильской военной разведки Глилот и комплекс зданий Минобороны Израиля в районе Кирия в Тель-Авиве.
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