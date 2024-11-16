Глава МАГАТЭ посетил ядерные объекты Ирана

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Иран посетил два объекта, на которых осуществляется обогащение урана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Mehr.

Гросси побывал на заводах в Фордо и Натанце в сопровождении иранских чиновников.

14 ноября глава МАГАТЭ провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Пезешкиан отметил желание Тегерана урегулировать разногласия с агентством в отношении иранской ядерной программы. Кроме того, иранский президент вновь подчеркнул, что Иран "не пытался и не будет пытаться создать ядерное оружие".