https://news.day.az/world/1707619.html Глава МАГАТЭ посетил ядерные объекты Ирана Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Иран посетил два объекта, на которых осуществляется обогащение урана. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Mehr. Гросси побывал на заводах в Фордо и Натанце в сопровождении иранских чиновников.
Глава МАГАТЭ посетил ядерные объекты Ирана
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Иран посетил два объекта, на которых осуществляется обогащение урана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Mehr.
Гросси побывал на заводах в Фордо и Натанце в сопровождении иранских чиновников.
14 ноября глава МАГАТЭ провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Пезешкиан отметил желание Тегерана урегулировать разногласия с агентством в отношении иранской ядерной программы. Кроме того, иранский президент вновь подчеркнул, что Иран "не пытался и не будет пытаться создать ядерное оружие".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре