В ОАЭ прокомментировали присоединение страны к БРИКС

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединились к объединению БРИКС ради глобального экономического развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявило министерство иностранных дел страны в соцсети X.

"Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию для экономического процветания и построения стратегических и экономических партнерств. ОАЭ стремятся продвигать общие цели устойчивого развития, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра", - указали в Абу-Даби.

Отметим, что в прошлом месяце был раскрыт дизайн купюры БРИКС.