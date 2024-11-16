https://news.day.az/world/1707626.html В ОАЭ прокомментировали присоединение страны к БРИКС Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединились к объединению БРИКС ради глобального экономического развития. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявило министерство иностранных дел страны в соцсети X.
В ОАЭ прокомментировали присоединение страны к БРИКС
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединились к объединению БРИКС ради глобального экономического развития.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявило министерство иностранных дел страны в соцсети X.
"Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию для экономического процветания и построения стратегических и экономических партнерств. ОАЭ стремятся продвигать общие цели устойчивого развития, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра", - указали в Абу-Даби.
Отметим, что в прошлом месяце был раскрыт дизайн купюры БРИКС.
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