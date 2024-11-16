В ОАЭ прокомментировали присоединение страны к БРИКС

Вступление Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в БРИКС должно способствовать глобальному экономическому развитию и процветанию. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию экономическому процветанию и построению стратегических и экономических партнерств", - сказано в сообщении.

В МИД ОАЭ отметили, что страна стремится продвигать общие цели устойчивого развития и глобального процветания, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра.

БРИКС - это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.