Германия приостановила отправку БПЛА в Украину

Германия приостановила отправку беспилотников в Украину из-за кризиса, связанного с развалом коалиции в парламенте. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации говорится о возможных проблемах с поставками и другого оружия в следующем году - речь о помощи на сумму €3 млрд. В текущем году эта сумма составила €8 млрд.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал к согласованию отправки беспилотников до проведения досрочных парламентских выборов, подчеркивая, что "существует абсолютное демократическое большинство, готовое поддержать нашу помощь".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также выступила за продолжение поставок. Издание отмечает, что в запланированный пакет были включены, в частности, 812 разведывательных дронов компании Quantum.