В Банке Англии призвали к перезагрузке отношений с ЕС

Великобритании стоит поработать над отношениями с Евросоюзом, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. Его слова приводит Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером. Мы не собираемся отменять Brexit или вновь входить в единый рынок или таможенный союз, но мы должны перезагрузить наши отношения с ЕС", - сказал он.

Охлаждение отношений Великобритании с Европейским союзом плохо сказывается на британской экономике, подчеркнул Бейли.

Brexit уже обошелся Великобритании в £140 млрд, а к середине следующего десятилетия может ухудшить положение страны на £311 млрд.