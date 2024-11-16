Армения игнорирует ОДКБ - МИД России
Заявления армянской стороны говорят о дистанцировании Еревана от всех форматов работы ОДКБ на разных уровнях. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о возможности участия Армении в саммите ОДКБ 28 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, дипломату был задан вопрос, есть ли шансы на участие Армении в предстоящих мероприятиях ОДКБ, включая встречу лидеров.
"Вопрос обращайте к армянской стороне", - отреагировал Панкин.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету". Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.
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