Армения игнорирует ОДКБ

Заявления армянской стороны говорят о дистанцировании Еревана от всех форматов работы ОДКБ на разных уровнях. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о возможности участия Армении в саммите ОДКБ 28 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, дипломату был задан вопрос, есть ли шансы на участие Армении в предстоящих мероприятиях ОДКБ, включая встречу лидеров.

"Вопрос обращайте к армянской стороне", - отреагировал Панкин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету". Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.

