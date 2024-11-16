Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах"

ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" в районе ливанской столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, удары наносились по бейрутскому предместью Дахия, где базируется "Хезболлах". Их целью были "объекты террористической инфраструктуры" шиитской организации.

Перед нанесением ударов были приняты меры для снижения риска причинения вреда мирным жителям, заверили в армии.