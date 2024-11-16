ВС Канады стали объектом насмешек

Канадская армия испытывает некоторые трудности с проведением строевых учений.

Как передает Day.Az, группа военнослужащих канадских Вооруженных сил стала объектом насмешек в Интернете после их шествия на церемонии в честь Дня памяти в торговом центре West Edmonton Mall. 

Представляем вашему вниманию эти кадры: