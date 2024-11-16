https://news.day.az/world/1707962.html ВС Канады стали объектом насмешек - ВИДЕО Канадская армия испытывает некоторые трудности с проведением строевых учений. Как передает Day.Az, группа военнослужащих канадских Вооруженных сил стала объектом насмешек в Интернете после их шествия на церемонии в честь Дня памяти в торговом центре West Edmonton Mall. Представляем вашему вниманию эти кадры:
ВС Канады стали объектом насмешек - ВИДЕО
Канадская армия испытывает некоторые трудности с проведением строевых учений.
Как передает Day.Az, группа военнослужащих канадских Вооруженных сил стала объектом насмешек в Интернете после их шествия на церемонии в честь Дня памяти в торговом центре West Edmonton Mall.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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