В США зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения тяжелым штаммом mpox (сlade I, оспа обезьян) зафиксировали в штате Калифорния (США). Об этом сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что инфицированный вернулся из Восточной Африки, где произошла вспышка заболевания. Сейчас он находится дома на самоизоляции, его состояние улучшается. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает над отслеживанием возможных контактов американца.