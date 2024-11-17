https://news.day.az/world/1708116.html Антироссийский митинг в Ереване - армяне оскорбляют Путина - ФОТО В Ереване проходит антироссийский митинг. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Протестующие держат плакаты с оскорблениями в адрес Путина. Новость обновляется
Антироссийский митинг в Ереване - армяне оскорбляют Путина - ФОТО
В Ереване проходит антироссийский митинг.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Протестующие держат плакаты с оскорблениями в адрес Путина.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре