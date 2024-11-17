В Эстонии начнется производство боеприпасов

Эстония в 2025 году начнет производство боеприпасов. Об этом сообщил эстонский портал Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK), компания Nitrotol OÜ начнет производство боеприпасов в Эмари весной 2025 года.

Nitrotol OÜ получит в распоряжение участок площадью около 8900 квадратных метров. Она обязуется построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием.

"Текущая ситуация в области безопасности требует от нас быстрых шагов для развития защиты и оборонной промышленности Эстонии", - цитирует портал министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

В то же время страна продолжает работу над государственным планом по созданию более крупного оборонно-промышленного парка. Эти шаги помогут укрепить обороноспособность Эстонии, создать новые рабочие места и внесут вклад в экономику страны, подчеркнул министр.