Результат Харрис на выборах стал худшим для демократов

Кампания вице-президента США Камалы Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам за последние 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что, несмотря на значительное финансовое преимущество, Харрис стала первым за 20 лет кандидатом от демократов, проигравшим и выборы, и общенациональное голосование. Вице-президент упустила преимущество во всех ключевых штатах. При этом газета утверждает, что средств для проведения агитации было достаточно.

"У нас было столько средств, что было сложно эффективно их распределить", - отмечает один из союзников Харрис.