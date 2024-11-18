Самый популярный политик Германии отказался соперничать с Шольцем

Министр обороны Германии Борис Писториус на досрочных парламентских выборах поддерживает в качестве кандидата в канцлеры действующего главу правительства и своего соратника по Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ARD.

Телеканал отмечает, что в СДПГ начали обсуждать возможность замены Шольца на Писториуса, который, согласно опросам, сейчас считается в Германии самым популярным политиком.

По словам министра обороны, для него вопрос о выдвижении собственной кандидатуры на пост главы кабмина не стоит, а он сам доволен занимаемой должностью.

"У нас (СДПГ. - "Газета.Ru") есть кандидат в канцлеры, который сейчас занимает пост канцлера. Все сводится к этому", - сказал Писториус.