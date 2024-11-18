https://news.day.az/world/1708269.html Глава МВД Армении подал в отставку Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян.
17 ноября поздно вечером в СМИ появились сообщения об отставке министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, главы Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, главы МВД и председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна.
Глава МВД Армении подал в отставку
Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян.
17 ноября поздно вечером в СМИ появились сообщения об отставке министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, главы Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, главы МВД и председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна.
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