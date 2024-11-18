Глава МВД Армении подал в отставку

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян.

17 ноября поздно вечером в СМИ появились сообщения об отставке министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, главы Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, главы МВД и председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна.
 