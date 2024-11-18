В США допустили введение Трампом чрезвычайного положения

Переизбранный американский экс-президент Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом пишет журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Дональд Трамп поддержал призывы к созданию плана "национальной чрезвычайной ситуации" в рамках своей политики массовой депортации", - отмечает издание.

Newsweek добавляет, что Трамп может даже задействовать военных для депортации преступников, незаконно перешедших через американскую границу.