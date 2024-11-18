https://news.day.az/world/1708475.html В США допустили введение Трампом чрезвычайного положения Переизбранный американский экс-президент Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом пишет журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В США допустили введение Трампом чрезвычайного положения
Переизбранный американский экс-президент Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом пишет журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Дональд Трамп поддержал призывы к созданию плана "национальной чрезвычайной ситуации" в рамках своей политики массовой депортации", - отмечает издание.
Newsweek добавляет, что Трамп может даже задействовать военных для депортации преступников, незаконно перешедших через американскую границу.
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