https://news.day.az/world/1708515.html ЕС отправит в Грузию "политическую миссию" Евросоюз планирует направить в Грузию "политическую миссию" с целью провести изучение ситуации в стране после выборов. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
ЕС отправит в Грузию "политическую миссию"
Евросоюз планирует направить в Грузию "политическую миссию" с целью провести изучение ситуации в стране после выборов.
Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось", - заявил Боррель.
Глава европейской дипломатии добавил, что главы МИД Евросоюза выступили с договоренностью по направлению порядка €120 миллионов в качестве помощи властям Грузии. Ожидается, что эти средства будут потрачены на поддержку гражданского общества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре