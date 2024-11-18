ЕС отправит в Грузию "политическую миссию"

Евросоюз планирует направить в Грузию "политическую миссию" с целью провести изучение ситуации в стране после выборов.

Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось", - заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что главы МИД Евросоюза выступили с договоренностью по направлению порядка €120 миллионов в качестве помощи властям Грузии. Ожидается, что эти средства будут потрачены на поддержку гражданского общества.