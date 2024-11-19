Трамп планирует посетить тестовый запуск Starship

Избранный президент США Дональд Трамп планирует присутствовать во вторник на испытательном запуске прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX, основанной предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шестой по счету тестовый запуск Starship планируется осуществить с космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 16:00 по местному времени (01:00 мск 20 ноября). Как указывает агентство, присутствие Трампа на запуске указывает все более возрастающую роль Маска в политике Трампа.

Маск, который по планам Трампа должен будет в новой администрации наряду с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавить новое ведомство по повышению эффективности правительства и борьбой с бюрократией, выражал надежду, что пилотируемый полет Starship на Марс может состояться в течение четырех лет, таким образом первый полет человека может быть осуществлен во второй президентский срок Трампа.

SpaceX занимается разработкой прототипа корабля Starship, который, как ожидается, будет использоваться в том числе для пилотируемых полетов на Марс. По словам владельца компании, Starship может отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. Главная же цель, которую преследует Маск, - создать самодостаточный город на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовый ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.