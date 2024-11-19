https://news.day.az/world/1708704.html Великобританию накрыл снегопад - ВИДЕО Снегопады и волна холода добрались до Великобритании, охватив многие регионы страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В эпицентре зимы оказался регион Восточный Мидленд. На видео, снятом в этом городе, видно, как снегопад быстро покрывает улицы и здания, создавая новогоднюю атмосферу.
Великобританию накрыл снегопад - ВИДЕО
Снегопады и волна холода добрались до Великобритании, охватив многие регионы страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В эпицентре зимы оказался регион Восточный Мидленд. На видео, снятом в этом городе, видно, как снегопад быстро покрывает улицы и здания, создавая новогоднюю атмосферу.
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