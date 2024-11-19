Великобританию накрыл снегопад

Снегопады и волна холода добрались до Великобритании, охватив многие регионы страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В эпицентре зимы оказался регион Восточный Мидленд. На видео, снятом в этом городе, видно, как снегопад быстро покрывает улицы и здания, создавая новогоднюю атмосферу.