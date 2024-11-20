Байден проигнорировал прессу на саммите G20

После завершения саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро журналисты обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой ответить на их вопросы в честь его дня рождения.

"В день вашего рождения вы поговорите с нами? В качестве подарка прессе, пожалуйста, поговорите с нами", - заявил один из представителей СМИ, когда Байден поднимался на борт самолета.

Однако президент проигнорировал вопросы, что транслировалось телеканалом C-SPAN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает газета The Daily Mail, этот эпизод укрепил за Байденом статус "суперхромой утки", учитывая, что 20 ноября ему исполняется 82 года. Издание также напомнило, что на саммите G20 были сделаны несколько групповых фотографий лидеров без участия американского президента.

Термин "хромая утка" используется в США для обозначения президента, чей срок полномочий близок к завершению. Это неофициальное название описывает период, когда действующий президент постепенно передает управление следующему лидеру.

Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что за шесть дней своего визита в Бразилию и Перу Байден практически не отвечал на вопросы журналистов. Единственным исключением стало краткое заявление на тему КНДР: на вопрос о подходе США и Китая к решению проблемы Байден лаконично ответил: "Мирно".