https://news.day.az/world/1709129.html Сын главы армянской диаспоры избил девушку в России - ВИДЕО Сын Петика Аспояна, главы армянской диаспоры города Балаково Саратовской области (РФ), на глазах у десятков людей в одном из заведений города избил девушку. Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Без тормозов", под его горячую руку попала другая девушка, проходившая мимо, которую Аспоян младший тоже оскорбил.
Сын главы армянской диаспоры избил девушку в России - ВИДЕО
Сын Петика Аспояна, главы армянской диаспоры города Балаково Саратовской области (РФ), на глазах у десятков людей в одном из заведений города избил девушку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Без тормозов", под его горячую руку попала другая девушка, проходившая мимо, которую Аспоян-младший тоже оскорбил.
Отец неадеквата уже принес извинения за действия своего отпрыска, но в случившемся обвинил девушку, которая якобы оскорбила его сына.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре