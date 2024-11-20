Сын главы армянской диаспоры избил девушку в России

Сын Петика Аспояна, главы армянской диаспоры города Балаково Саратовской области (РФ), на глазах у десятков людей в одном из заведений города избил девушку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Без тормозов", под его горячую руку попала другая девушка, проходившая мимо, которую Аспоян-младший тоже оскорбил.

Отец неадеквата уже принес извинения за действия своего отпрыска, но в случившемся обвинил девушку, которая якобы оскорбила его сына.