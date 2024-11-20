Европа может оказаться в кризисе

Еврозона рискует столкнуться с очередным долговым кризисом. Его возможными причинами Европейский центральный банк (ЕЦБ) назвал политическую неопределенность, отсутствие экономического роста и высокий государственный долг, сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ежегодном Обзоре финансовой стабильности регулятор заявил о "высоком уровне задолженности и большом дефиците бюджета", а также вялом росте экономик региона. Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, также указал на несоблюдение некоторыми правительствами Евросоюза бюджетных правил ЕС. По его словам, рынки начали уделять больше внимания финансовым рискам, и стоимость финансирования стран с высокими задолженностями значительно возросла.

"Препятствия для экономического роста, вызванные такими факторами, как низкая производительность, повышают вероятность того, что высокий уровень задолженности и дефицит бюджета вновь вызовут опасения по поводу устойчивости долга", - предупредили в ЕЦБ.

ЕЦБ заявил, что расходы на государственное финансирование могут возрасти из-за макроэкономических потрясений, подчеркнув "слабые" фундаментальные показатели и то, что срок погашения государственного долга "продлевается" при более высоких процентных ставках. Сочетание медленного роста и высокого государственного долга в блоке из 20 стран может осложнить финансирование высоких расходов на оборону и инвестиций в борьбу с изменением климата, заявил регулятор.