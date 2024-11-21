Улицы Китая после сильного тайфуна

Тайфун Ман-И вызвал сильный штормовой нагон на южном побережье Китая.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Улицы в Гуандуне, Хайнане и Гонконге затоплены, а в Бэйхае в Гуанси зарегистрировано второе по величине наводнение с 1965 года.