https://news.day.az/world/1709229.html Улицы Китая после сильного тайфуна - ВИДЕО Тайфун Ман-И вызвал сильный штормовой нагон на южном побережье Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Улицы в Гуандуне, Хайнане и Гонконге затоплены, а в Бэйхае в Гуанси зарегистрировано второе по величине наводнение с 1965 года.
Улицы Китая после сильного тайфуна - ВИДЕО
Тайфун Ман-И вызвал сильный штормовой нагон на южном побережье Китая.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Улицы в Гуандуне, Хайнане и Гонконге затоплены, а в Бэйхае в Гуанси зарегистрировано второе по величине наводнение с 1965 года.
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