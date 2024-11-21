Китай призвал США исправить свои ошибки

США должны немедленно исправить свои ошибки. К этому Вашингтон призвал официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По словам представителя китайского Минобороны, американское правительство должно на деле уважать коренные интересы Китая.

Он также отметил, что США необходимо создать благоприятные условия для контактов между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.