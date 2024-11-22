В Лондоне оцепили здание посольства США

Лондонская полиция оцепила здание посольства США из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов британской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам известно о спекуляциях в онлайн-среде об инциденте поблизости с посольством США в районе Найн-Элмс. В качестве меры предосторожности в этой зоне выставлены кордоны, сотрудники полиции изучают подозрительный предмет. Мы предоставим дополнительную информацию позднее", - сказано в сообщении Скотленд-Ярда в X.

"Мы можем подтвердить, что "громкий хлопок", зафиксированный в этом районе некоторое время назад, был контролируемым взрывом, осуществленным сотрудниками полиции. Расследование все еще продолжается, и оцепления пока не сняты", - уточнили позже в полиции.