В Лондоне оцепили здание посольства США
Лондонская полиция оцепила здание посольства США из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов британской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нам известно о спекуляциях в онлайн-среде об инциденте поблизости с посольством США в районе Найн-Элмс. В качестве меры предосторожности в этой зоне выставлены кордоны, сотрудники полиции изучают подозрительный предмет. Мы предоставим дополнительную информацию позднее", - сказано в сообщении Скотленд-Ярда в X.
"Мы можем подтвердить, что "громкий хлопок", зафиксированный в этом районе некоторое время назад, был контролируемым взрывом, осуществленным сотрудниками полиции. Расследование все еще продолжается, и оцепления пока не сняты", - уточнили позже в полиции.
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