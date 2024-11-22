Швеция выделяет миллиарды на поддержку Украины и производство ракет

Швеция планирует выделить по 25 миллиардов крон (около 2,25 миллиарда долларов) в 2025 и 2026 годах на военную поддержку Украины. Кроме того, страна готова финансировать украинский оборонно-промышленный комплекс для массового производства дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон после переговоров с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

"Они будут производиться в Украине украинской оборонной промышленностью, но будут финансироваться Швецией", - отметил Йонсон.

Детали нового пакета помощи планируется объявить в январе. С февраля 2022 года Швеция выделила 57,4 миллиарда крон на помощь Украине, из которых 48,4 миллиарда крон направлены на военную поддержку.