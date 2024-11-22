Путин готовит секретное совещание

Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет совещание, тема которой скрывается.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вечером, ближе к 5-6 часам, президент планирует провести совещание. Пока не буду забегать вперед с анонсами, давайте его дождемся, у него будет открытая часть," - отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что днем Владимир Путин проведет несколько встреч, которые будут закрыты для публики.