https://news.day.az/world/1709713.html Путин готовит секретное совещание Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет совещание, тема которой скрывается. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вечером, ближе к 5-6 часам, президент планирует провести совещание.
Путин готовит секретное совещание
Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет совещание, тема которой скрывается.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вечером, ближе к 5-6 часам, президент планирует провести совещание. Пока не буду забегать вперед с анонсами, давайте его дождемся, у него будет открытая часть," - отметил представитель Кремля.
Песков также добавил, что днем Владимир Путин проведет несколько встреч, которые будут закрыты для публики.
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