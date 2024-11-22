Байден пытается "нагадить" работе администрации Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил администрацию Джо Байдена в создании препятствий для будущей администрации США во главе с Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси.

Лавров обратил внимание на недавние поставки Украине ракет ATACMS, а также на решение британских и французских властей разрешить использование Storm Shadow и SCALP. Он назвал эти действия попыткой оставить максимально сложное наследие следующей администрации США.

"Не исключаю, что, по-русски говоря, это стремление нагадить проявляется в нынешних условиях", - подчеркнул министр, пояснив, что эти шаги могут быть частью стратегии осложнения работы будущих американских властей.