Европа столкнулась с энергокризисом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что европейские страны столкнулись с серьезным энергетическим кризисом из-за конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выступая на Энергетическом форуме в Стамбуле, он подчеркнул, что зависимость Европы от внешних поставок энергоресурсов стала ключевым фактором этих трудностей.

Эрдоган отметил, что Турция смогла легче преодолеть этот сложный период благодаря сбалансированной дипломатии, поддерживая отношения как с Россией, так и с Украиной. По его словам, европейские страны на собственном опыте ощутили последствия энергетической зависимости и вынуждены решать сложные проблемы, вызванные войной.

"Этот кризис показал риски внешней зависимости в энергетике. Благодаря сбалансированной политике мы избежали тех проблем, с которыми столкнулись наши европейские друзья", - подчеркнул Эрдоган. Его заявление подчеркивает важность стабильных международных отношений и диверсификации энергопоставок для обеспечения устойчивости стран.